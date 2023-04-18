Позеленевший памятник Хользунову на набережной Волгограда почистят в 2023 году

Памятник Хользунову выглядит так, словно его зеленкой облили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Памятник Герою Советского Союза Виктору Хользунову, установленный на верхней террасе Центральной набережной Волгограда у речпорта, в последнее время сильно позеленел. Горожане возмущаются: «Хользунова как будто зеленкой облили. Интересно, его к 9 мая почистят?». Один из немногих уцелевших довоенных памятников города-героя, который является объектом культурного наследия федерального значения, должны полностью отреставрировать в 2023 году, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- В ходе реставрации скульптура будет очищена от следов неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, специалисты приведут в порядок и укрепят постамент, а также выполнят ряд других работ, - рассказали в администрации Волгограда.

Сейчас чиновники готовят конкурсную документацию для аукциона по отбору подрядчика, который займется реставрацией. Тем временем, волгоградцы и гости города делают сотни фотографий с позеленевшим памятником.