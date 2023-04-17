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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 14:36

В Волгограде нашли виновного в смерти рабочего, упавшего в шахту лифта

Под суд пойдет 39-летний работодатель
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде нашли виновного в смерти рабочего, упавшего в шахту лифта

В Волгограде нашли виновного в смерти рабочего, упавшего в шахту лифта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, по вине которого погиб его 29-летний сотрудник. Несчастный случай произошел в мае прошлого года при строительстве дома на улице Санаторной в Кировском районе.

- Следствием установлено, что в марте прошлого года обвиняемый допустил 29-летнего молодого мужчину без оформления с ним в установленном порядке трудовых отношений к выполнению строительных монтажных и демонтажных работ на строительном объекте, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Молодой рабочий выполнял демонтаж шахты лифта и сорвался вниз с высоты шестого этажа. Он умер спустя некоторое время в больнице. Ответственность за его гибель понесет работодатель, нарушивший правила безопасности. материалы переданы в прокуратуру.