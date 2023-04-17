Под Волгоградом 36 га сельхозугодий заросли двухметровыми сорняками

Россельхознадзор обязал СПК привести территорию в порядок Фото: архив

В Котовском районе Волгоградской области огромная территория сельхозугодий, которые арендует СПК «Хлебороб», заросла двухметровыми сорняками. После зимы растительность осталась на полях. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельзохнадзора, общая площадь составляет 36 гектар.

- В рамках обследования ведомством выявлено, что сельхозугодия не используются собственником для сельскохозяйственного производства, - уточнили в ведомстве.

Земли предназначены для выпаса животных, сенокошения и другой деятельности, однако по назначению не использовались. Россельхознадзор обязал СПК привести территорию в порядок и в будущем придерживаться целевого назначения угодий.