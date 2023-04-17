В Волгограде могут установить максимальный размер огорода до 6 соток

Волгоградцев могут ограничить в размерах своего огорода Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде прошли публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки Волгограда. Итоговое заключение с новыми нормами участков подготовили еще 12 апреля, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ департамента по градостроительству и архитектуре городской администрации.

На общественных слушаниях был 21 участник. По их итогу были введены новые стандарты земельных участков в частном домовладении: минимальная площадь участка будет составлять 300 квадратных метров, а максимальная – 600.

В результате был составлен итоговый протокол. По итогам общественных обсуждений мэру рекомендовано одобрить изменения, согласно которым будут установлены упомянутые выше размеры.