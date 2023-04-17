Рухнувший козырек подъезда едва не упал на волгоградку с детьми

Фото: Лейла Чернышова

В Волгограде накануне, 16 апреля, во дворе одной из пятиэтажек едва не случилась трагедия. Рухнул козырек подъезда на улице Бобруйской, 4 в Ворошиловском районе. Бетонные плиты едва не завалили волгоградку с детьми, которая выходила из подъезда.

Фото: Лейла Чернышова

- Мы были почти возле двери...вопрос нескольких секунд... Услышали грохот, забежал обратно в квартиру. С балкона увидели это, - рассказала жительница дома Лейла Чернышова.

Пятиэтажку №4 на улице Бобруйской 1963 года постройки обслуживает УК «Ворошиловского района». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, на место ЧП выезжали работники районной администрации и управкомпании для осмотра и ликвидации последствий.

Фото: Лейла Чернышова

- С сегодняшнего дня профильные службы муниципалитета совместно с управляющими компаниями организуют мероприятия по обследованию входных групп в домах аналогичной типовой постройки Ворошиловского района, – добавили в мэрии.

Жильцы дома №4 на улице Бобруйской отметили, что в понедельник у подъезда серьезных работ никто не проводил. Бетонную плиту, которая упала на тротуар, перенесли в сторону и бросили на землю. Больше никто ничего не делал.