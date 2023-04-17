В Кировском районе Волгограда откроется новая ярмарка

Фото: пресс-служба мэрии.

В скором времени в Кировском районе рядом с улицами Молодежная и Параллельная Волгограда откроется новая ярмарка площадью 1000 квадратных метров. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, ярмарка будет работать в теплое время года. На площадке предусмотрено 40 мест. Организатор планирует обустроить павильон так, чтобы он работал круглогодично.

- На новой торговой площадке будут предусмотрены специализированные места для дачников и садоводов, которые предприниматель намерен предоставлять на бесплатной основе, - уточнили в городской администрации.

На ярмарке обустроят твердое покрытие, санузлы, места для отходов. Также организатор после подключения коммуникаций благоустроит прилегающую территорию – это одно из условий для открытия.