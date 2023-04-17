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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:51

Молодой камышинин Дмитрий Никитин погиб в ходе специальной военной операции

Молодой человек служил по контракту
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: администрация Камышина

Фото: администрация Камышина

На территории проведения специальной военной операции погиб уроженец Волгоградской области Дмитрий Никитин. Об этой печальной новости сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Камышина.

– Дмитрий Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Дмитрия Никитина искренние соболезнования, - написала мэрия Камышина в своем телеграмм-канале.

Известно, что камышанин служил по контракту. Похоронят молодого человека на воинскому участке кладбища Камышина.