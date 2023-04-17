18 апреля в Волгоградской области снова ожидаются ночные заморозки

В Волгограде потеплело. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области ожидаются температурные качели. Ночью 18апреля синоптики прогнозируют резкое похолодание до 0...+5, местами до -4 градусов. Заморозки будут не везде, а лишь в отдельных частях региона. А вот днем потеплеет до +14...+19. МЧС даже предупреждает о высокой пожароопасности. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном Гидрометцентре, во вторник осадков не будет, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду.

В Волгограде ночью не будет так холодно – температура опустится до +1...+3 градусов, днем распогодится до +15...+17 тепла. Волгоградцев ждет солнечный, сухой и комфортный день. Ветер южный, стоит обратить внимание на то, что местами его порывы достигнут 8-13 метров. При сильном ветре не стоит парковать машины у деревьев, также ради безопасности лучше обходить шаткие конструкции.