Выиграй полезную сувенирную продукцию от экопункта «Вторматик»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Пункт приема вторичного сырья «Вторматик» регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» проводит конкурс в честь годовщины своей работы.

29 апреля исполняется год экопункту приема вторичных материальных ресурсов (ВМР) за денежное вознаграждение «Вторматик». В связи с этим праздничным событием мы запускаем конкурс. Победитель получит в подарок фирменную сувенирную продукцию с логотипом экопункта.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

До 27 апреля включительно сдавайте в наш пункт:

- Макулатуру (бумагу, картон); - ПЭТ-бутылку (прозрачную, коричневую, голубую; из-под растительного масла и молочной продукции); - ПНД (канистры, флаконы); - ПВД (пленку микс; пленку прозрачную); - Текстиль (вторсырье: высший, первый, второй сорт).

На протяжении всего периода проведения акции количество (в килограммах) сданного сырья будет отмечаться в специальном именном бланке, который выдаст менеджер экопункта.

28 апреля будет определен победитель, сдавший самое большое количество вторичных материальных ресурсов, которому мы вручим нашу полезную экологичную сувенирную продукцию.

Перед посещением экопункта необходимо ознакомиться с правилами сдачи в разделе «Как подготовить вторсырье к сдаче?» на сайте.

Экопункт «Вторматик» находится в Ворошиловском районе г. Волгограда, ул. Елецкая, д.21 (парковка торгового центра «Парус»). График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, обед: с 13:00 до 14:00.

Внимание: в конкурсе могут участвовать только физические лица.

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