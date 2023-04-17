Почему сегодня в Волгограде не работает телевидение

У волгоградцев в течение недели будет профилактика на ТВ и радио Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале новой рабочей недели многое волгоградцы наверняка задались вопросом, включив телевизоры. Почему в Волгограде не работает телевидение? То же самое касается и радио. Однако ничего страшного не произошло. В Волгограде и области с 17 по 23 апреля 2023 года проходят кратковременные отключения телерадиосигнала. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Волгоградском ОРТПЦ», на станциях проходят профилактические или другие плановые работы. От требуют отключения сигнала.

17 апреля в Волгограде из-за профилактики с 2.00 до 11.00 не работали телеканалы пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России», «Вести FM», «Маяк», «Звезда FM». 19 апреля в областном центре не будут работать с 8.00 до 16.00 радиостанции «Комсомольская правда», «Вести FM», «Юмор FM», «Шансон», «Новое радио», «Спутник», «Авторадио», «Love Радио», «Мир», с 2.00 до 10.00 – «Наше Радио».

Также с 17 по 23 апреля радио и телевидение периодически не будет работать в Волжском, Жирновске, Калаче-на-Дону, Камышине, Урюпинске, Михайловке, Палласовке, Бурацком, Калмыковском, Клетской, Крутовском, Лобакине, Лобойково, Нагорном, Попове-1, Слащевской, Тушкановском, Успенке.