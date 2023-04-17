В СВО погибли минометчики «Бессмертного Сталинграда»

Прощания с военнослужащими пройдут в Волгограде и Донецке Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе специальной военной операции на Украине погибли три товарища-минометчика из отряда «Бессмертный Сталинград». Смертельные ранения получили Дмитрий Мололкин и Андрей Голощук из Волгограда, а также Сергей Лоскутов из Донецкой области. Их гибель подтвердил депутат Государственной думы от Волгоградской области Андрей Гимбатов в своем телеграм-канале.

- Такие разные они легко нашли общий язык, быстро стали боевыми товарищами, - отметил Андрей Гимбатов.

Фото: t.me/gimbatov34

Дмитрию Молокину было 40 лет, он родился в Волгограде, имел специальность газосварщика, а после службы в армии получил высшее образование, став педагогом. Некоторое время работал в Москве, затем вернулся в Волгоград, трудился в крупной компании, освоив профессию водителя погрузчика. Прошлым летом Дмитрий Молокин заключил контракт с Вооруженными Силами РФ, а накануне 2023 года присоединился к «Бессмертному Сталинграду».

49-летний Андрей Голощук вырос в Казахстане, в 90-е перебрался в Волгоград, где завел семью. Он был специалистом в дорожной отрасли. В сентябре получил повестку в рамках частичной мобилизации и отправился на СВО, в декабре стал минометчиком «Бессмертного Сталинграда».

Сергею Лоскутову – уроженцу Снежного Донецкой области было 29 лет. Стал участком спецоперации 24 февраля, по распределению отправился в Херсонскую область, подписав контракт. В декабре его перевели в отряд «Бессмертный Сталинград» старшим наводчиком.

Прощание с Дмитрием Молокиным и Андреем Голощуком пройдет в Волгограде, с Сергеем Лоскутовым – в Донецке.