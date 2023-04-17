Под Волгоградом почти месяц ищут пропавшего 31-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области почти месяц ведутся поиски 31-летнего Виктора Лепшина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина проживает в поселке Верхний Еруслан в Старополтавском районе. 22 марта он не вернулся домой. Родные забили тревогу, Виктор вообще перестал выходить на связь.

Добровольцы распространяют ориентировку на пропавшего. Он может находиться в любой части региона. Рост Виктора 170 сантиметров, у него обычное телосложение, каштановые волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, джинсы, темные кроссовки, шапку.

Сообщить информацию о возможном местонахождении мужчины необходимо по номерам: 8-800-700-54-52 (Лиза Алерт) или 112 (экстренные службы).