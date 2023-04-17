В Волгограде супермаркеты сети «Покупочка» продали Х5 Group

Фото: pokupochka.ru

Продовольственные волгоградские магазины «Покупочка» и «ПокупАлко» меняют своего хозяина. Теперь вместо бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко управлять бизнесом будет компания X5 Group. О заключении сделки компания сообщила на своем сайте.

— В рамках сделки X5 приобретает 100% ООО «Тамерлан», операционной структуры сети дискаунтеров «Покупочка», сети дискаунтеров с расширенным ассортиментом алкогольной продукции «ПокупАлко» и супермаркетов «Га-Га», — гласит сообщение на сайте X5 Групп.

Таким образом, компания приобретает 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тысячи квадратных метров, а также получает права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Ходатайство о приобретении одобрила Федеральная антимонопольная служба.

X5 Group — розничная торговая компания. Ей принадлежат такие торговые сети как «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Карусель», а также цифровые бизнесы «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Много Лосося», а также медиаплатформа Food.ru.