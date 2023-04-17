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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:27

В Волгоградской области возобновили движение по понтонному мосту

На жизни местных жителей обрушение моста никак не сказалось
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: из архива КП

Фото: из архива КП

В Жирновском районе Волгоградской области восстановили мост через реку Медведица в районе сел Нижняя Добринка и Егоровка. Об этом сообщили в своем телеграмм-канале представители администрации Жирновского района.

- В настоящее время движение по переправе восстановлено, - прокомментировали в муниципалитете.

Как заверяют в администрации района, причиной демонтажа конструкции стало прохождение паводковых вод в период весеннего половодья. Напомним, что 13 марта понтонный мост через реку Медведицу оборвался, но на жителях близлежащих сел это никак не отразилось.