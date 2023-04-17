Под Волгоградом мужчина в маске разбил ломом в магазине 12 холодильников

Мужчина разбил 12 холодильников. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области неадекватный мужчина в маске, вооруженный металлическим ломом, повредил товар в магазине. Инцидент случился в Дубовском районе 14 апреля в вечернее время. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, пьяный мужчина пришел в торговый павильон на улице 30 лет Победы и мешал продавцам работать. Ему сделали замечание.

Обиженный посетитель позже вернулся, чтобы отомстить. Он разбил практически все, что находилось внутри - 12 холодильников, электронные весы и кассовый стол. Персонал не пострадал. Позже 45-летнего подогреваемого задержали.

- В настоящее время устанавливается сумма причинного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества», - уточнили в полиции.