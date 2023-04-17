Андрей Бочаров после выступления перед волгоградцами поставил две задачи

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 17 апреля провел оперативное совещание. Его главной темой стало недавнее выступление главы региона перед общественностью. Были озвучены «фантастические» достижения области за последние 9 лет и определены цели социально-экономического развития на 10 лет.

- Сформулированы отраслевые задачи и обозначены приоритетные проекты, которые имеют важное стратегическое значение для социально-экономического развития Волгоградской области, Юга страны и России в целом, - заявил на оперативном совещании губернатор.

В ближайшее десятилетие планируется удвоить валовый региональный продукт, создание 50 тысяч рабочих мест, реализовать новые проекты. Чтобы все намеченное до 2034 года было воплощено в жизнь, Андрей Бочаров на оперативном совещании определил две задачи своим заместителям – необходимо доработать проекты развития с экспертами и специалистами, а также представить их до 1 сентября нынешнего года для формирования бюджета области на 2024 год.