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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:01

На юге Волгограда на крыше ТЦ нашли тело женщины

Обстоятельства ее гибели устанавливаются
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщина скончалась до приезда скорой.

Женщина скончалась до приезда скорой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили на крыже торгового центра. Трагедия произошла в Красноармейском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, волгоградка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Известно, что погибшая проживала в многоквартирном доме №50 на улице Героев Сталинграда. Это шестнадцатиэтажное здание. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти несчастной.