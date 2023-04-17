На юге Волгограда на крыше ТЦ нашли тело женщины

Женщина скончалась до приезда скорой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили на крыже торгового центра. Трагедия произошла в Красноармейском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, волгоградка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Известно, что погибшая проживала в многоквартирном доме №50 на улице Героев Сталинграда. Это шестнадцатиэтажное здание. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти несчастной.