80 жителей Волгоградской области обратились к медикам с укусами клещей

Порой избавиться от клеща без помощи врачей невозможно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в Волгоградской области 80 человек обратились к врачам после присасывания клещей. Но, к счастью, это не превышает среднемноголетних показателей, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре.

К большой удаче, заболеваний, сопутствующих укусу клещей - Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого берриоза, - у пострадавших зафиксировано не было. В регионе проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на борьбу с клещами.

Специалисты Роспотребнадзора также напоминают волгоградцам, что в случае присасывания клеща, его нужно аккуратно снять либо самим, либо обратиться в медицинское учреждение за помощью.