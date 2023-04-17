В Волгоградской области на 8 часов закроют железнодорожный переезд

В объезд перекрытого участка камышанам предстоит ездить в течение нескольких часов Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В городе Камышин Волгоградской области 19 апреля временно перекроют железнодорожный переезд. Движение по нему запретят всем автомобилям. В среду с 9.00 до 17.00 закрыт будет переезд, расположенный на 475 км ПК 6 перегона Камышин II – Камышин (Текстильный проезд). Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что движение через переезд будет запрещено из-за ремонта. Автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Рязано-Уральской, Тургенева, Некрасова.

Напомним, в Советском районе Волгограда на 2 месяца закрыли движение через железнодорожный переезд в поселке Горьковском.