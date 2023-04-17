Под Волгоградом «Дэу Нексия» вылетела с дороги, пострадала пассажирка Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В ДТП на трассе в Михайловском районе пострадала 32-летняя женщина. Авария произошла 16 апреля на автодороге между Михайловкой и хутором Катасонов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 35-летний водитель «Дэу Нексии» ехал в сторону города. На первом километре он потерял управление над машиной.

- Не справился с управлением, совершил выезд на правую обочину с последующим съездом с дороги. В результате ДТП 32-летняя пассажирка доставлена в медицинское учреждение, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

Женщине оказали необходимую помощь. Водителей призывают соблюдать ПДД.