В Волгограде 17 апреля простятся с умершей в зоне СВО врачом Оксаной Бибениной

У врача не выдержало сердце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Волгограде 17 апреля 2023 года простятся с умершей во время командировки в зону проведения специальной операции на Донбассе врачом Оксаной Бибениной. У нее не выдержало сердце, 47-летняя медик скончалась от инфаркта после очередной смены. Похоронят ее на Аллее Славы на Дзержинском (Моторном) кладбище, церемония прощания пройдет в 11 часов в городском ритуальном комплексе на Семи Ветрах, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- В ноября 2022 года отправилась добровольцем в составе бригады медиков в зону специальной военной операции. После чего неоднократно принимала участие в выездах в Станично-Луганский и Старобельский районы, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Известно, что врач-педиатр, специалист УЗИ, поехала в командировку на Донбасс по собственному желанию. Всю жизнь она отдала медицине. Оксана Александровна - выпускница Волгоградской медакадемии, сначала трудилась врачом-дерматологом, затем избрала сферу УЗИ-диагностики. Работала в детской поликлинике на Красном, после в клинике семейного здоровья. Врач не жалела себя, помогая жителям ЛНР и раненым. За свой самоотверженный труд Оксана Бибенина была представлена к награде. Но до церемонии награждения главой ЛНР она не дожила. Не выдержало сердце.

- Оксана Александровна была профессионалом своего дела, внимательной и неравнодушной. Как никто другой понимала значение слов «врачебный долг» и поэтому оказывала помощь тем, кто в этом нуждается даже в самых сложных, опасных условиях,- отмечают в облздраве.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Оксаны Александровны.