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НовостиОбщество16 апреля 2023 15:20

В Волгограде 16 апреля состоялся Пасхальный крестный ход

Верующие прошли от храма Иоанна Предтечи до собора Александра Невского
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

Вечером в воскресенье, 16 апреля, в Волгограде состоялся Пасхальный крестный ход. Сотни православных жителей города-героя прошли от храма Иоанна Предтечи до собора Александра Невского.

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

- Прошел крестный ход, который продолжается Пасхальной Великой вечерней. Православные верующие пребывают в Пасхальной молитвенной радости и в ожидании Благодатного огня, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии.

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

После праздничного богослужения волгоградцы получат Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.