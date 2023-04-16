17 апреля в четырех районах Волгограда не будет света

Специалисты проведут профилактические работы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 17 апреля, в Волгограде частично отключат электричество в связи с плановыми профилактическими работами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании поставщика «Россети Юг», света не будет в Кировском, Красноармейском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах. Жителям домов лучше подготовиться к неудобствам заранее.

Кировский район (с 1.00 до 14.00)

ул.Кирова д.74, ул.Фруктовая д.2А-18,25, ул.Лимоновая д.34, ул.Зоологическая д.45,47, ул.Добролюбова д.33-45, ул.Молодежная д.1-3 д.2, ул.Астраханская д.51, ул.Декабристов д.3-25 д.20-26, .Алычевая д.21-35, ул.Абрикосовая д.28-46, д.8-24, ул.Каштановая д.29-47 д.32-50, ул.Апельсиновая д.31-47 д.28-48, ул.Каштановая д.7-23 д.6а-28а, ул.Апельсиновая д.9-27 д.4-22, ул.Алычевая д.14-24, ул.Лимоновая д.9-13 д.27, ул.Алычевая д.39-43, ул.Анисовая д.25-45 д.26-48, ул.Тутовая д.27-47, ул.Шелковичная д.24-28, ул.Катальповая д.27-47 д.46-50, ул.Шелковичная д.34-36, ул.Алычевая д.47-57 д.46-52, ул.Бытовая д.1 д.2, ул.Окружная д.11 д.25-33 д.26-42, ул.Лавровая д.8, ул.Сокольниковская д.1, д.5, ул.Анисовая д.1-23 д.2-24, ул.Тутовая д.1-23 д.6-28, ул.Катальповая д.3-19 д.8-24, ул.Астраханская д.15-25 д.18-30, ул.Чернышевского д.1-19 д.4а-22, ул.Ромена Роллана д.8-18, пер.Ключевой д.33 д.35, пер.Достоевского д.4-14 д.7-9, ул.Достоевского д.1-13 д.8-14, ул.Астраханская д.29-53 д.36-56, ул.Достоевского д.19-47 д.18-40, ул.Добролюбова д.35-49, ул.Молодежная д.11-15 д.2-30, ул.Шевченко д.3-27 д.4-30, ул.Луначарского д.1-21 д.2-22, ул.Декабристов д.4-18, ул.Братская д.5-33, ул.Кирова д.50 д.62, пер.Добролюбова д.7-9 д.8-12, ул.Терновая д.53-111, ул.Сивашская д.1-17 д.2-18, ул.Радищева д.10-16 д.11, пер.Никитина д.1-7

Красноармейский район (с 09.00 до 17.00)

тер.СНТ Шлюзовик д.2-16 д.3-7, ул.Плеханова д.75-97 д.178/33, ул.Ленинаканская д.93-109 д.70-82, ул.Костюшко д.90-112, ул.Магистральная д.24-26

Тракторозаводский (с 09.00 до 17.00)

ул.Николая Отрады д.1, 1а, 9

Ворошиловский район (с 09.00 до 17.00)

тер.СНТ Отдых, ул.Семенова-Тян-Шанского д.22/40 д.22/9 д.22/29 д.22/31 д.22/28 д.22/26 д.22/24 д.22/33 д.22/19 д.22/13 , ул.Козловская, ул.Канунникова д.9.