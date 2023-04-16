Митрополит Феодор совершил пасхальное богослужение в Волгограде

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

В ночь с 15 на 16 апреля митрополит Феодор совершил пасхальное богослужение в соборе Александр Невского в Волгограде. Сотни верующих, в том числе губернатор Андрей Бочаров, пришли на службу, чтобы встретить этот светлый праздник.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии, в полночь начался Крестный ход внутри храма Позднее митрополит Феодор поздравил жителей со светлой Пасхой.

Напомним, накануне жители региона освятили куличи, пасхи и яйца в храмах. Сегодня в 16.30 в центре города-героя состоится Крестный ход.