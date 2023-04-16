В 2023 году волгоградцы 11 тысяч раз сдали кровь для пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года жители Волгоградской области порядка 11 тысяч раз сдали кровь для пациентов. Благодаря донорам, в различные медучреждения региона направили около 3700 литров донорского материала. Всего же специалисты заготовили 5664 литров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, стать донорами могут здоровые люди в возрасте от 18 до 50 лет.

- У донора есть ряд преференций, среди которых не только бесплатные анализы крови, но и два оплачиваемых выходных дня (день сдачи крови и еще один на выбор), а также льготы, предусмотренные для обладателей знака «Почетный донор», - уточнили в администрации.

Добавим, что в2022 году в области создали школу молодого донора. Жители в возрасте до 35 лет проводят тематические акции среди населения.