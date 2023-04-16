Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков до -6 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Гидрометцентра обещают ночные заморозки до -6 градусов в Волгоградской области 17 апреля. Новая рабочая неделя в регионе начнется с резких перепадов температур. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в областном ЦГМС, ночью ожидается +2...-3, местами до -6 градусов, при которых промерзнет поверхность почвы. Днем же потеплеет до +13...+18 градусов. Осадков в понедельник не будет, порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

В Волгограде 17 апреля ночью тоже сильно похолодает – синоптики обещают до -2 градусов холода. Днем распогодится до +14...+16. Ветер восточный и небольшой.

К середине недели станет немного теплее.