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НовостиОбщество16 апреля 2023 8:42

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков до -6

Днем в регионе потеплеет до +18
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков до -6

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков до -6

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Гидрометцентра обещают ночные заморозки до -6 градусов в Волгоградской области 17 апреля. Новая рабочая неделя в регионе начнется с резких перепадов температур. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в областном ЦГМС, ночью ожидается +2...-3, местами до -6 градусов, при которых промерзнет поверхность почвы. Днем же потеплеет до +13...+18 градусов. Осадков в понедельник не будет, порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

В Волгограде 17 апреля ночью тоже сильно похолодает – синоптики обещают до -2 градусов холода. Днем распогодится до +14...+16. Ветер восточный и небольшой.

К середине недели станет немного теплее.