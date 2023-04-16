В центре Волгограда женщина за рулем «Рено» протаранила бетонное ограждение

Иномарку подрезал "Опель" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне, 15 апреля, в центре Волгограда черный «Рено Меган» на полной скорости протаранил бетонные ограждения на проспекте Ленина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла утром. 53-летний водитель «Опеля» ехал со стороны улицы Гагарина в сторону Комсомольской. У дома №21 на проспекте он начал перестраиваться со среднего ряда в крайний и нарушил ПДД.

- В результате чего двигавшийся в попутном направлении в крайнем левом ряду автомобиль «Рено Меган» совершил наезд на бетонное ограждение, - уточнили в полиции.

Травмы получил 44-летняя пассажира «Рено». Ее увезли в больницу.