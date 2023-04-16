Под Волгоградом «Волга» врезалась в дерево, погибли 17-летний водитель и его пассажир

Проводится проверка. Фото: Александр ПАНОВ

15 апреля на трассе Волгоградской области в результате аварии скончались молодые люди 17 и 20 лет. Смертельное ДТП случилось в Иловлинском районе в 22.26 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в ночное время 17-летний водитель за рулем «Волги» вместе с другом ехал со стороны станицы Сиротинской в направлении станицы Новогригорьевская.

- На 28 км автодороги не справился с управлением и совершил съезд на левую обочину с последующим наездом на дерево, - уточнили в полиции.

Молодые люди получили смертельные травмы. к моменту приезда скорой, которую вызвали очевидцы, они скончались. Проводится проверка.