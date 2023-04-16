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НовостиОбщество16 апреля 2023 6:44

Волгоградцы могут получить дополнительный выходной после Пасхи

Законопроект, касающийся всех россиян, рассмотрят в Госдуме
Источник:kp.ru
Накануне волгоградцы освятили куличи и яйца.

Накануне волгоградцы освятили куличи и яйца.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Первый рабочий день после Пасхи может стать выходным днем для жителей не только Волгоградской области, но и всей страны, если Госдума РФ одобрит предложенный ЛДПР законопроект. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru, согласно документу дополнительный выходной день должен быть зафиксирован в Трудовом кодексе. Так как православный праздник отмечается в воскресенье, выходной предлагают сделать в понедельник.

Однако это не означает, что общее количество выходных дней увеличится. Оно останется прежним. Разработчики законопроекта подчеркнули, что такая мера подчеркнет особую роль православия в стране и станет данью традициям.