Волгоградцы могут получить дополнительный выходной после Пасхи

Накануне волгоградцы освятили куличи и яйца. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Первый рабочий день после Пасхи может стать выходным днем для жителей не только Волгоградской области, но и всей страны, если Госдума РФ одобрит предложенный ЛДПР законопроект. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru, согласно документу дополнительный выходной день должен быть зафиксирован в Трудовом кодексе. Так как православный праздник отмечается в воскресенье, выходной предлагают сделать в понедельник.

Однако это не означает, что общее количество выходных дней увеличится. Оно останется прежним. Разработчики законопроекта подчеркнули, что такая мера подчеркнет особую роль православия в стране и станет данью традициям.