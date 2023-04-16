Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Пасхальное богослужение

Фото: пресс-служба АВО.

Накануне, 15 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил праздничное Пасхальное богослужение в соборе Александра Невского, где вместе с десятками жителей города-героя встретил светлое Христово Воскресение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, во всех православных храмах проходят торжественные службы для верующих.

Там же, у восстановленного в 2021 году храма Александра Невского, сотни волгоградцев освящали куличи, пасхи, крашеные яйца в преддверии главного христианского праздника.

Сегодня в 16.30 в центре Волгограда пройдет Крестный ход (подробнее).