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НовостиОбщество16 апреля 2023 6:28

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Пасхальное богослужение

Глава региона встретил Христово Воскресение в храме Александра Невского
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

Накануне, 15 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил праздничное Пасхальное богослужение в соборе Александра Невского, где вместе с десятками жителей города-героя встретил светлое Христово Воскресение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, во всех православных храмах проходят торжественные службы для верующих.

Там же, у восстановленного в 2021 году храма Александра Невского, сотни волгоградцев освящали куличи, пасхи, крашеные яйца в преддверии главного христианского праздника.

Сегодня в 16.30 в центре Волгограда пройдет Крестный ход (подробнее).