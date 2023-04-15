«Ротор» поделил очки с конкурентом

Фото: ФК "Чайка"

«Ротор» провел очередной матч в группе 1 Второй лиги. В 24-м туре первенства волгоградская команда в селе Песчанокопском сыграла вничью с местной «Чайкой». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Ротор» имеет в активе 48 набранных очков, располагаясь на третьем месте. На 3 балла волгоградцев опережает «Чайка». У лидирующего «Черноморца» - 57 очков.

До конца первого этапа Второй лиги подопечным Алексея Стукалова осталось провести один матч. Их встреча с «Ессентуками» на «Волгоград Арене», которая планировалась 22 апреля, отменена. Клуб из Ставропольского края снялся с первенства. Волгоградцам присудят техническую победу со счетом 3:0. Теперь «Ротор» сыграет только 29 апреля. В этот день «сине-голубые» в Таганроге встретятся с местным «Форте».

После 26-го тура в группе 1 Второй лиги определится первая шестерка команд, место в которой «Ротор» себе уже забронировал, и с сохранением набранных на первом этапе очков разыграет путевку в Первую лигу.