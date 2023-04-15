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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 14:47

В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде

Одна женщина находится в реанимации
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП, которое случилось в Волгограде 15 апреля на мосту через Волгу. Все взрослые были доставлены в больницу №25. 36-летнему мужчине сделали операцию, после чего его перевели в отделение сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести. В реанимации в тяжелом состоянии находится 35-летняя женщина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Остальные пострадавшие – мужчины 41, 39, 35 лет и 45-летняя женщина – получают лечение в желтой зоне стационарного отделения 25-й больницы. 3-летней девочке оказали медицинскую помощь в городской больнице №1, после чего направили на амбулаторное лечение.

Напомним, на мосту через Волгу авария произошла около 12 часов в субботу. Столкнулись «РАФ», «Лада Веста» и «Лада XRAY». ДТП спровоцировало огромные пробки со стороны Волгограда и Краснослободска. Сейчас на мосту нет затруднений.