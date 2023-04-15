В ЦПКиО Волгограда начали готовить бассейн под открытым небом

Фото: администрация ЦПКиО

В ЦПКиО Волгограда активно готовятся к летнему сезону. В парке занялись большим бассейном под открытым небом, который именуется «Лагуной». Зимой там был каток, летом – место для плавания волгоградцев с детьми. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, в плавательном водоеме устанавливается новая плитка.

- В водоеме новшество: устанавливается специальная плитка для того чтобы вода в жаркое лето была прозрачнее, а поверхность - комфортнее для восприятия. Галька останется в водопаде, - отметил Андрей Еркин.

Перед зимой, чтобы сделать каток, плитку ломать не будут. Она будет замерзать благодаря холодильной установке.

Напомним, бассейн «Лагуна» был открыт прошлым летом. В зимнее время он превращается в каток под сводами «Волгоград Арены».