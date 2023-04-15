В массовом ДТП на мосту через Волгу среди пострадавших 3-летний ребенок

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В Волгограде 15 апреля в массовом ДТП на «танцующем» мосту через Волгу пострадали 7 человек. Среди них 3-летний ребенок, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Пациенты доставляются в учреждения Волгограда, - добавили в облздраве.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Напомним, серьезная авария случилась днем в субботу на мосту при выезде с хутора Бобры. Столкнулись «РАФ», «Лада Веста» и «Лада XRAY». Происшествие буквально парализовало движение по мосту. Пробка со стороны Краснослободска превысила уже 7 километров, она начинается от хутора Госпитомника. Водителям советуют разворачиваться и ехать в объезд через Волжский. Со стороны Волгограда длина затора составляет примерно 2,5 километра.