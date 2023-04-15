Волгоградское МЧС предупредило о заморозках до -4

В ближайшие ночи в регионе будут заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области сохраняется холодная погода. В ближайшие дни потепления ждать не стоит. Более того, температура будет ниже ноля градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, на территории региона с 16 по 18 апреля ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-4º - это является опасным природным явлением.

Волгоградцев настоятельно просят соблюдать безопасность при отапливании своих квартир и домов во время похолодания. Нельзя использовать поврежденные электроприборы и оборудование кустарного производства или с оголенными проводами. Нагреватели и тепловые пушки запрещено ставить рядом с легко воспламеняющимися предметами, не стоит перегружать электросети.

- В случае возникновения пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для любого оператора мобильной связи, - напомнили в спасательном ведомстве.