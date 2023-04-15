В Волгограде ДТП на мосту через Волгу парализовало движение 15 апреля

На мосту через Волгу образовались огромные пробки в обе стороны. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 15 апреля движение по «танцующему» мосту через Волгу буквально встало. Всему виной массовая авария. Столкнулись микроавтобус «РАФик», «Лада Веста» и «Лада XRAY». Очевидцы сообщают, что на месте ДТП работают спасатели, полицейские медики.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение автомобилей «Лада Веста» и «РАФ» произошло в районе съезда к хутору Бобры.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

- Обстоятельства ДТП и количество пострадавших устанавливаются. На месте находятся экипажи ДПС, инспекторы регулируют дорожное движение, - отметили в региональной полиции.

В больницы были госпитализированы 7 человек, в том числе ребенок.

Столкнувшиеся машины заблокировали обе полосы дороги по направлению из Краснослободска в Волгоград. По данным портала «Яндекс.Пробки», затор в этом направлении уже почти 3 километра. Еле движутся машины и со стороны Волгограда – пробка начинается от «Европы Сити Молл» и составляет почти 2 километра.