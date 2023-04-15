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НовостиОбщество15 апреля 2023 9:24

Штормовой ветер и ливни оборвал провода в Волгоградской области 14 апреля

Во власти непогоды были три района региона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Сильнейший ветер свирепствовал в трех районах области

Сильнейший ветер свирепствовал в трех районах области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области накануне бушевала непогода. Были сильные ливни и штормовой ветер со скоростью до 25 м/с. Местами стихия оборвала провода и нарушила работу объектов электроснабжения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», в зоне особого риска были Городищенский, Ольховский и Киквидзенский районы.

Объекты электроснабжения восстанавливают 21 бригада – 67 человек и 13 единиц спецтехники.

Волгоградцев просят быть осторожными вблизи энергообъектов. Запрещено приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров, самостоятельно чинить электрооборудование. Необходимо вызвать специалистов.

- Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220, - отметили в ресурсоснабжающей компании.