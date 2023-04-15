В Волгограде разыскивают водителя, сбившего во дворе пенсионерку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде разыскивают водителя, который в пятницу сбил пенсионерку. Происшествие случилось в Дзержинском районе 14 апреля в 11.00 во дворе дома №10 по улице Твардовского. Неизвестный водитель сдавал задним ходом и наехал на 77-летнюю пожилую женщину, которая шла от подъезда №1 в сторону подъезда №4. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пенсионерку с травмами госпитализировали. А водитель с места ДТП скрылся. Полиция ведет его розыск.