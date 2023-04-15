В Волжском иномарка сбила 12-летнего ребенка на самокате

Ребенка госпитализировали Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волжском вечером 14 апреля под колеса машины попал мальчик на самокате. В 20.50 напротив дома №79 по улице Мира 30-летний водитель Hyundai Solaris сбил 12-летнего ребенка. Школьник пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на детском самокате справа налево по ходу движения иномарки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мальчик получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.