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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 7:37

В Волжском иномарка сбила 12-летнего ребенка на самокате

Происшествие случилось на пешеходном переходе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ребенка госпитализировали

Ребенка госпитализировали

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волжском вечером 14 апреля под колеса машины попал мальчик на самокате. В 20.50 напротив дома №79 по улице Мира 30-летний водитель Hyundai Solaris сбил 12-летнего ребенка. Школьник пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на детском самокате справа налево по ходу движения иномарки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мальчик получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.