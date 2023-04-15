В ЦПКиО Волгограда на Пасху раздадут 1000 куличей

В выходные в ЦПКиО пройдет субботник и раздадут пасхальные куличи

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на выходных подготовили разнообразную программу. В субботу, 15 апреля, в 11.00 там начнется субботник, во время которого планируется высадка 20 деревьев. В 13.00 все желающие смогут принять участие в зарядке, которую проведет теннисистка Наталья Вихлянцева. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Продолжится суббота бесплатным мастер-классом по украшению фигурки яйца из дерева в мастерской «Подворье». Он начнется в 14.00. В 19.00 на главной сцене парка выступят барабанщики.

В воскресенье в парке в течение дня будут раздавать куличи. Будет приготовлена 1000 пасхальных угощений для жителей Волгограда.