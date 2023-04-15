В Волгоградской области завершились поиски пропавшего без вести ребенка

Поиски завершились благополучно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Палласовском районе Волгоградской области завершились поиски пропавшего без вести ребенка. Школьник из поселка Эльтон перестал выходить на связь днем 14 апреля. Его удалось найти вечером в пятницу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мальчик не пострадал. Сообщается, что он пришел домой к родственникам.

Напомним, школьник из поселка Эльтон пропал без вести 14 апреля. Накануне в области резко испортилась погода, были ливни, а ребенок ушел из дома в шлепанцах. К счастью, поиски завершились благополучно.