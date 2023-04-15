Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 апреля 2023 6:42

В Волгоградской области завершились поиски пропавшего без вести ребенка

Мальчика удалось отыскать за несколько часов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Поиски завершились благополучно

Поиски завершились благополучно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Палласовском районе Волгоградской области завершились поиски пропавшего без вести ребенка. Школьник из поселка Эльтон перестал выходить на связь днем 14 апреля. Его удалось найти вечером в пятницу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мальчик не пострадал. Сообщается, что он пришел домой к родственникам.

Напомним, школьник из поселка Эльтон пропал без вести 14 апреля. Накануне в области резко испортилась погода, были ливни, а ребенок ушел из дома в шлепанцах. К счастью, поиски завершились благополучно.