В Волгоградской области посчитали стоимость куличей и творожной пасхи

В Волгоградской области посчитали стоимость пасхальных блюд, приготовленных дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля, состоится главный православный праздник – Пасха. В Волгоградской области посчитали стоимость главных блюд пасхального стола. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате, куличи, творожные пасхи и яйца стали дешевле по сравнению с прошлым годом.

Стоимость кулича, приготовленного дома, за год стала ниже на 2,2%. Сейчас он обойдется в 119,84 рубля, на Пасху 2022 года на него приходилось потратить 122,52 рубля. Подешевели 4 их шести ингредиентов кулича – сухофрукты, яйца, мука и сахар. Подорожали сливочное масло и молоко.

Творожная пасха обойдется волгоградцам в 192,97 рубля - это на 3,1% ниже, чем в прошлом году, когда он стоила 199,22 рубля. Общая стоимость уменьшилась из-за снижения цен на творог, куриные яйца и сахар.

Накануне Пасхи 2022 года стоимость десятка яиц составляла 80,75 рубля. Сейчас ценник на них - 76,77 рубля.