Волгоградский комик Андрей Бебуришвили объявил о своей женитьбе

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Резидент Comedy Club, волгоградец Андрей Бебуришвили решил жениться. Об этом он сообщил прямо во время своего выступления, которое можно будет увидеть уже в эту пятницу,14 апреля, в 21.00. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили на телеканале.

Начать свой стенд-ап Андрей Бебуришвили решил сразу с главного, не откладывая. Практически с порога он заявил, что этим летом женится и даже продемонстрировал помолвочное кольцо. Однако, как признался комик, счастливое событие для него больше ощущается как соревнование.

- Свадьба в Москве – это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления – три, - пошутил стендапер.

По признанию Андрея Бебуришвили, на его свадьбе будет 150 гостей, но хотел бы видеть только одного, правда, кого именно - умолчал. Также еще одной загадкой осталась личность девушки, ради которой волгоградец решил проститься с холостяцкой жизнью.