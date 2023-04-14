В Волжском полицейские спасли из горящего дома мужчину

Кадр с видео администрации Волжского

Днем 14 апреля в городе Волжский Волгоградской области вспыхнул частный дом. Пожар возник в поселке Рабочий. Во время ЧП пострадал мужчина. Однако его успели спасти из горящего дома сотрудники ППС.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского, пострадавшего вытащили на улицу из огня командир роты отдельного батальона ППС Андрей Авилов и его заместитель Владимир Баранов. Мужчину доставили в больницу. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило в 15.37. В поселке Рабочий у частного дома загорелась мансарда, а также гараж. Огонь тушат сотрудники 32-й пожарно-спасательной части.

- На данный момент объявлена локализация пожара. Его причина устанавливается, - отметили в спасательном ведомстве.