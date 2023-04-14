В Волгоградской области огласили приговор дагестанцу за мошенничество на 8 млн с выплатами на детей-сирот

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Камышинский городской суд вынес приговор 31-летнему жителю Дагестан. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, его признали виновным за мошенничество на 8 миллионов рублей с выплатами, которые полагались детям-сиротам. Мужчина взял под опеку восемь воспитанников «Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей», забрав их деньги себе.

С ноября 2017 года по март 2018-го мужчина взял под опеку восемь детей, после чего отвез их в Дагестан. Сироты там проживали без опекуна, который снял с их счетов 8 миллионов рублей. Деньги тратились на что угодно, но не на детей. Оперативное сопровождение проводили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Мужчина не признал вину.

По решению суда дагестанец должен провести в колонии общего режима 5 лет с последующим ограничением свободы на 1 год. Также ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Опекунство над сиротами было отменено. Их вернули в «Петроввальский дом-интернат для умственно-отсталых детей».