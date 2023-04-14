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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 13:06

В Волгоградской области пропал 11-летний мальчик

Его ищут волонтеры
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгограде были организованы поиски 11-летнего мальчика. Наиль Мукатов пропал без вести 14 апреля в поселке Эльтон Палласовского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Где сейчас может находиться школьник, его родители и близкие не знают. Волонтеры ищут его. Волгоградцев, которые могли видеть Наиля, просят позвонить одному из номеров телефона: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Рост ребенка 160 сантиметров, у него плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. Мальчик был одет в темно-серую спортивную кофту, бежевую футболку, черные спортивные штаны и черные шлепанцы.