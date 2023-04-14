«Его ребенок никогда не увидит отца во плоти, но будет знать, что папа - герой»: погибший в СВО волгоградец Савелий Шашков представлен к ордену Мужества

Воина похоронят в Краснослободске. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В городе Краснослободске Волгоградской области 15 апреля 2023 года простятся с погибшим в ходе специальной операции на Донбассе Савелием Шашковым - бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным Каша. Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов в своем телеграм-канале.

- Савелий Николаевич встал в ряды отряда «Бессмертный Сталинград» и храбро бил нацистскую нечисть. Погиб в бою. Представлен к ордену мужества посмертно, - рассказал депутат.

Савелий Шашков был военным, кандидатом в мастера спорта по боксу. Когда началась СВО, уехал на Донбасс. После контракта ненадолго вернулся домой к любимой жене. Сразу после побывки вновь отправился на линию соприкосновения в рядах «Бессмертного Сталинграда».

Друзья и товарищи запомнят Савелия веселым и жизнерадостным, надежным и сильным человеком. Его ребенок будет расти, зная, что папа - герой. Вот только малыш пока еще не родился.

- Он никогда не увидит отца во плоти, но всегда будет оберегаем им с небес, - добавил народный избранник.

Похоронят Савелия Шашкова 15 апреля в Краснослободске. Прощание пройдет в 11 утра на улице Мелиораторов, 5.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Савелия Шашкова и всех погибших в ходе СВО.