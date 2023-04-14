Из-за сбросов на Волжской ГЭС затопило мост через Ахтубу

Фото: комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области

В Ленинском районе Волгоградской области затопило понтонный мост через Ахтубу, соединяющий поселки Заплавное и 8-е марта. Происшествие произошло из-за увеличения сбросов воды на Волжской ГЭС. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Поселок 8-е марта оказался отрезанным. Было организовано снабжение населенного пункта, проводятся восстановительные работы. Уточняется, в обоих поселках, между которыми затопило мост, работают магазины, дефицита продуктов нет. В Заплавненском сельском поселении в круглосуточном режиме дежурят пожарные.

- На время этих работ транспортировка жителей будет осуществляться на специальных плавсредствах ГКУ Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», - отметили в облком безопасности населения.

Чиновники добавили, что уровень воды в Ахтубе не превысил неблагоприятные отметки.

Ранее сообщалось, что на Волжской ГЭС сброс начал увеличиваться с 9 апреля. На следующей неделе ожидается максимальный пропуск воды.