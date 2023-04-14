Нанес 52 удара: житель Камышина до смерти забил 68-летнюю пенсионерку за несколько бутылок пива

Мужчина проведет более 10 лет в колонии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Камышинский городской суд Волгоградской области 14 апреля огласил приговор по уголовному делу 44-летнего мужчины, который до смерти забил 68-летнюю пенсионерку за несколько бутылок пива. Камышанин проведет 10 лет 3 месяца в колонии строгого режима за убийство и незаконное проникновение в жилище, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Как установил суд, вечером 27 марта 2022 года пьяный мужчина зашел к соседке своего дяди. Камышанин попросил 68-летнюю пенсионерку оставить у нее несколько бутылок пива до возвращения родственника. Но через пару часов агрессивно настроенный племянник вернулся и потребовал пакет с пивом. Пожилая женщина отказалась пускать его в квартиру, но тот полез через окно. Просто забрать пиво он не захотел и начал жестоко избивать пенсионерку. Он нанес ей не менее 52 ударов, в том числе ножом.

Свою вину камышанин признал лишь частично. Он еще может обжаловать приговор.