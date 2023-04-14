Погода в Волгограде на Пасху 16 апреля 2023 года: ночью мороз, днем до +13 градусов

В пасхальную ночь будет холодно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Волгограде на Пасху 16 апреля 2023 года будет прохладной, но сухой. Небо затянут облака, однако дождя синоптики не прогнозируют. Ночью по области ожидается до 5 градусов мороза, в Волгограде - около нуля. Днем потеплеет до плюс 11-13 градусов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде на Пасху 16 апреля 2023 будет дуть порывистый восточный ветер. Скорость его будет достигать 12 метров в секунду. Ночью в Светлое Христово Воскресение, когда многие православные пойдут на праздничные службы в храмах, в районах Волгоградской области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов, которые синоптики характеризуют как опасное явление. Однако днем погода будет более теплой – плюс 8-13 градусов по региону.

Такая же погода будет в регионе и в начале следующей рабочей недели.